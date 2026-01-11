צה"ל מגיב הבוקר (ראשון) לפניית ערוץ 7 בעקבות תלונות חוזרות של תושבי קריית ארבע על ירי מסיבי הנמשך מזה חודשים, ובעיקר גובר בלילות האחרונים.

לפי הדיווחים, הירי נשמע בסמוך לבתי מגורים, לעיתים ממרחק מטרים בודדים, ומקורו בשכונת ג'בל ג'והר הפלסטינית הסמוכה. התושבים הביעו חשש כבד לנוכח התדירות והקרבה של הירי לשכונה.

גורם ביטחוני המעורה בפרטים מסר לערוץ 7 כי "אירועי הירי האחרונים נובעים ברובם מריבי חמולות במרחב", והוסיף כי "צה"ל ממשיך לפעול בנחישות כדי לצמצם את התופעה ולשמור על ביטחון התושבים".

"צה"ל ער לתופעת הירי באזור ולתחושות התושבים בעקבותיו, מתייחס לכך בכובד ראש ומחויב לשיפור המצב", נמסר בהודעת דובר צה"ל.

בצה"ל הדגישו כי "כל דיווח על שמיעת ירי נבדק מיידית, כוחות קופצים לשטח לסריקות ולפעילות מבצעית במקביל למאמץ מודיעיני".

עוד הודגש כי "במקביל מתנהל מאמץ התקפי לסיכול טרור, חיסול מחבלים ותפיסת אמצעי לחימה בלתי-חוקים. בשנת 2025 הוחרמו מעל 1,370 כלי נשק ביהודה ושומרון".