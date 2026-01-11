הרחפן שאותר דוברות המשטרה

במסגרת פעילות יזומה במרחב רותם, סיכלו כוחות משטרה ניסיון הברחת סמים באמצעות רחפן.

שוטרי תחנת ערד, יחד עם מתנדבי יחידת החילוץ של התחנה, זיהו במהלך סיור יזום רחפן חשוד שהוסתר בשטח פתוח סמוך לנחל רחף.

בבדיקה שנערכה במקום, התברר כי לרחפן חוברו שקיות ואקום ובהן כ-8.6 קילוגרם של סם מסוכן מסוג מריחואנה.

על פי החשד, הסם יועד להברחה או להפצה באזור. הרחפן והחומר החשוד נתפסו והועברו להמשך טיפול וחקירה בתחנת ערד לצורך מיצוי ראיות.

במשטרה מציינים כי מדובר בחלק ממאבק מתמשך של מחוז הדרום בסיכול הברחות וסחר של סמים ואמצעי לחימה משטחי הגבול אל תוך המדינה.