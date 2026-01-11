מחבל בסרטון AI: "כולנו בג״ץ" ללא קרדיט

לקראת הדיון הצפוי בבג"ץ בעניין עתירה להדחת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הופץ סרטון שנוצר באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית עם "עדות" של מחבל.

הסרטון, שנוצר באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית (AI), מציג דמות מדומה של מחבל מהנוח'בה בשם "סלאח ג'בארין", המדבר לכאורה כעד תביעה מטעם היועצת המשפטית לממשלה.

הדמות הממוחשבת מברכת בסרקזם על האפשרות להדיח את השר בן גביר מתפקידו, בשל תנאים שהוחמרו לדבריו בבתי הכלא הביטחוניים.

"על הקנטינה שסגרת לנו, על האוכל הטעים שמזמן לא טעמנו, על המים החמים שסגרת והטלפונים שמאיתנו לקחת", אומר המחבל המדומה, ומסיים בקריאה: "יאללה גלי, עוד קצת מאמץ. בחמישי הקרוב - כולנו בג"ץ".