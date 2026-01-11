נתניהו על איראן בישיבת הממשלה עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח את ישיבת הממשלה היום (ראשון) בהתייחסות לאירועים באיראן, והביע תמיכה גלויה במפגינים הקוראים לשינוי המשטר במדינה.

"ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן", אמר נתניהו. "ההפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. עם ישראל, העולם כולו, משתאה אל מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן".

ראש הממשלה הוסיף כי "ישראל תומכת במאבקם לחופש ומגנה בתקיפות את מעשי הטבח ההמוניים באזרחים חפים מפשע".

נתניהו סיים באמירה אופטימית לעתיד: "כולנו תקווה שהאומה הפרסית תשתחרר בקרוב מעול העריצות, וכשיום זה יגיע, ישראל ואיראן יחזרו להיות שותפות נאמנות בבניית עתיד של שגשוג ושלום לשני העמים".

בתוך כך, במהלך סוף השבוע התקיימו בצה"ל מספר הערכות מצב ביטחוניות, בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, על רקע ההתפתחויות האחרונות בזירה האיראנית.

"אנחנו עוקבים אחר הנעשה באיראן", נמסר מצה"ל, תוך הדגשה כי "המחאות הן עניין פנים איראני". עם זאת נמסר עוד כי "צה"ל ערוך בהגנה ומשפר יכולות ומוכנות מבצעית כל העת".

"נדע להגיב בעוצמה במידה ונידרש. צה"ל יעשה כל שנדרש כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל", לשון הודעת צה"ל.