בבית משפט השלום בראשון לציון מתקיים היום (רביעי) דיון בהארכת התנאים המגבילים שהוטלו על ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, צחי ברוורמן.

בדיון עדכן נציג המשטרה כי ברוורמן עומד להיחקר פעם נוספת, והוסיף כי קיימת צורך בביצוע פעולות חקירה נוספות בתיק.

נציג המשטרה ציין כי החוקרים ממתינים להחלטת בית המשפט המחוזי בנוגע למסירת חומרי הגלם מהריאיון עם אלי פלדשטיין והדגיש כי הארכת התנאים המגבילים על ברוורמן הכרחית על מנת לקדם את החקירה במהירות.

"אנחנו חוששים משיבוש. אם ברוורמן יהיה בתפקיד ציבורי ולא יוכל להגיע לחקירה, מה בית המשפט יאמר?", תהה נציג המשטרה בדיון.

מנגד, סנגורו של ברוורמן, המיועד להיות שגריר ישראל בבריטניה, טען כי הדיון נועד "לסכל את המינוי".

הוא ציין כי לא נשמעה טענה אחת שמצדיקה עיכוב יציאה מהארץ, ושאין כל סיבה שמבססת חשש לשיבוש החקירה. "אם המטרה אינה לשבש את המינוי, אני לא מבין איזו תכלית יש לעיכוב יציאה מהארץ", הוסיף עורך הדין.