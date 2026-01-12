בראיון שהעניק לכלי תקשורת מקומי, הביע רדואן אהרוש, חבר מועצת עיר בבלגיה מטעם מפלגת האסלאם, תמיכה מפורשת בהקמת מדינה אסלאמית בבלגיה.

הוא הדגיש כי התמיכה כוללת יישום החוק האסלאמי. לדבריו, מדובר בתהליך ארוך שצפוי להימשך עשרות שנים.

"הגישה שלנו שונה", אמר אהרוש, "אני חושב שצריך קודם כל ללכת לאט יותר, להעלות את המודעות, להסביר לאנשים מה היתרון שבמנהיגים אסלאמיים ובחוקים אסלאמיים. ואז, זה יהיה טבעי לגמרי שבסופו של דבר נגיע למדינה אסלאמית".

כאשר נשאל אם הוא מתכוון לבלגיה, השיב אהרוש, "בבלגיה? כמובן. אני בעד. זה החוק האסלאמי. אני בעד. זה מאבק לטווח ארוך. זה ייקח עשורים, אולי מאה שנה. אבל התהליך כבר החל".