עימות חריף התפתח הבוקר (שני) בדיון שנערך בוועדת החוץ והביטחון בכנסת, שעסק בהצעת חוק להקפאת כספים שהרשות הפלסטינית מעבירה למחבלים ואסירים ביטחוניים, מתוך הכספים שמועברים לה מממשלת ישראל.

במהלך הדיון התעמת ח"כ לשעבר מוסי רז עם יוסי כהן, אב שכול, שהתפרץ לעברו בזעם ואמר, "גנבו לנו את המשפחות, הרסו לנו את החיים, אתה מגן עליהם?"

כהן הוסיף, "אתה מתפרנס מהם, בגלל זה אתה מדבר עליהם ככה. אתה מוכר את הנשמה שלך בשבילם".

רז השיב, "מאז שעבר החוק הזה, שאני גאה שהייתי בין הבודדים שהתנגדו לו, עלה הטרור". כהן לא נשאר אדיש והטיח בו: "יש לנו בוגדים בעם".