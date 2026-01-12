שר הקהילות בממשלת בריטניה, סטיב ריד, הזהיר אתמול (ראשון) מהתפשטות גוברת של אנטישמיות ברחבי הממלכה - במיוחד בבתי הספר.

בנאום שנשא בפני כנס של תנועת העבודה היהודית, חשף ריד שורת תקריות מדאיגות, בהן מקרה שבו חבר פרלמנט יהודי נמנע מלבקר בבית ספר יסודי במחוז הבחירה שלו, מחשש ש"נוכחותו תרגיז את המורים". לדבריו, "זו שערורייה מוחלטת".

ריד סיפר על שתי אמהות יהודיות שאמרו לו כי בבית ספר ילדיהן, במסגרת "יום תרבות", הוגשו עוגיות בצורת מפת ישראל שצופו בדגלי פלסטין. "זה ללמד ילדים דברים אנטישמיים", אמר. "חובתנו להבין מאיפה זה מגיע ולעקור זאת מהשורש".

השר תיאר גם מסכת הטרדות אישיות שחווה יחד עם בני משפחתו. לדבריו, "המשטרה אפילו לא הגיעה כשקראנו לה. שכנים צעקו על המפגינים שהפחידו את ילדיהם. בן משפחתי הקיא באסלה מפחד".

ריד הוסיף כי העביר למשטרה שמות של חשודים, אך איש לא הועמד לדין. "למרות שמסרתי למשטרה שמות, איש לא הועמד לדין. האדם שארגן את האירוע הוא מדריך מורים", סיפר.

בהמשך התייחס גם להפגנה פרו-פלסטינית שנערכה בסוף השבוע מול מסעדה ישראלית בלונדון, שבה נשמע מפגין מדבר על "זכות להתנגד בכל האמצעים למען שחרור מהנהר ועד הים". ריד כינה זאת "גזענות בוטה ומוחלטת" והוסיף כי "נורא שמישהו חושב שזו הדרך להתנהג בבריטניה".

הוא ציין מקרה נוסף שבו מישהי אמרה שאינה מרגישה בנוח לעבוד עם הוצאה לאור יהודית: "זה הזכיר לי את גרמניה של שנות ה-30, לא את בריטניה של שנות ה-2020. אנחנו חייבים להזהיר, להיות עקביים, ולהיות מוכנים לשנות את החוק. אחרת נותנים לזה לגיטימציה".

בסיום דבריו אמר השר כי "זה לא נורמלי שבתי ספר יהודיים מוקפים בגדרות תיל, שמרכזי קהילה דורשים שומרים ומחסומי ביטחון, שקהילות מקבלות ייעוץ להתפזר במהירות אחרי תפילה. אף קהילה אחרת לא צריכה להתמודד עם זה".

לדבריו, ממשלת הלייבור בראשותה הוא פועל "עומדת לצידכם ומגנה לחלוטין את השנאה הזו. מילים אינן תחליף לפעולה - נפעל לעקור את האנטישמיות בכל מקום".