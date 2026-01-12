ארגונים יהודיים בינלאומיים העומדים בקשר עם הקהילה היהודית באיראן מדווחים כי עד כניסת השבת האחרונה פעלו קווי תקשורת בסיסיים עם בני הקהילה.

לפי המידע שהתקבל, לא דווח על פגיעה ביהודים, והמצב הוגדר כ"שקט אך מתוח". עם זאת, נוכח החרפת האלימות והמחאות ברחבי המדינה, ננקטים צעדי זהירות חמורים.

בין היתר, חלק מבתי הכנסת, בעיקר באזורים רגישים ובסמוך לצירים מרכזיים, נותרו סגורים בשבת, משיקולי בטיחות ורצון להימנע מהתקהלות שעלולה למשוך תשומת לב.

לפי הדיווחים, רבים מבני הקהילה מקפידים בימים אלו לצמצם יציאה מהבתים למינימום הנדרש, בעיקר משעות אחר הצהריים המאוחרות. קיימת הנחיה פנימית להימנע משהייה ממושכת ברחובות, מחשש להתפרצויות אלימות או עימותים עם כוחות הביטחון.

הקהילה היהודית באיראן, המונה כ-8,000 עד 9,000 איש ומרוכזת בעיקר בטהראן, שיראז ואספהאן, פועלת בזהירות ובניסיון מתמשך לשדר נאמנות לשלטון, על רקע המצב הפנימי הרגיש.

הדריכות בקהילה גברה גם בעקבות מעצרים שבוצעו לאחרונה במסגרת מבצע "עם כלביא", שבמהלכו נעצרו מספר יהודים.

לפי המידע שהתקבל, רובם שוחררו, אולם אדם אחד עדיין מוחזק במעצר, והמאמצים להביא לשחרורו נמשכים.

בשל חסימות תקשורת והגבלות חמורות שמטיל המשטר, מתקבלת תמונה חלקית בלבד מהשטח. הגורמים היהודיים מדגישים כי בשלב זה לא התקבלו דיווחים על פגיעה ישירה בקהילה או במוסדות יהודיים, אך מציינים כי המצב עלול להשתנות במהירות בהתאם להתפתחויות הפנימיות במדינה.