ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ דוד ביטן, אישרה היום (שני) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ משה סולומון, להפחתת הקנס המוטל על נוסעי תחבורה ציבורית ששילמו אך לא תיקפו את נסיעתם.

על פי ההצעה שאושרה, במקרים של כרטיס חופשי יומי, חודשי או שנתי - אם הנוסע לא תיקף את הנסיעה, הקנס לא יעלה על 100 שקלים. כיום מוטל קנס בגובה 180 שקלים גם על מי שלא תיקף, אף ששילם מראש.

עוד נקבע, כי אם יידרש בעתיד שינוי בגובה הקנס, משרד התחבורה יידרש להביא את ההצעה לאישור ועדת הכלכלה. במקביל, עוגנה לראשונה בחוק חובת התיקוף ככלל מחייב בחקיקה ראשית.

בנוגע לרכבת הקלה, הוחלט כי שרת התחבורה תקבע בתקנות את גובה הקנס, באישור ועדת הכלכלה, אך לא יעלה על 100 שקלים. עד לקביעת התקנות, גובה הקנס ברכבת הקלה יעמוד על 50 שקלים.

ההצעה אושרה פה אחד, ודיון נוסף צפוי להתקיים בעתיד בהתנהלות הפקחים ובמדיניות האכיפה בתחבורה הציבורית.

בדיון הזכיר ח"כ סולומון כי ח"כ אורי מקלב התחיל את התהליך ואמר כי מדובר בתיקון מאוד משמעותי. לדבריו, "החוק פותר עוול קשה מאוד כלפי נוסעים ששילמו ואין להם סיבה לא לתקף. אני קורא לכולם לתקף, מי שעולה לאוטובוס ולרכבת צריך לתקף כי זה חשוב, אבל להטיל קנסות דרקוניים על מי שלא תיקף זה עוול ואני שמח שתיקנו את זה ושאנחנו מביאים בשורה גדולה לאזרחי ישראל שמשתמשים בתח"צ".