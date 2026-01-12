חסאם אלאסטל נוטל אחריות לחיסול ללא קרדיט

חסאם אלאסטל, מפקד מיליציה חמושה הפועלת באזור מזרח חאן יונס ומתנגדת לחמאס, פרסם סרטון שבו טען כי אנשיו הם שביצעו את חיסולו של ראש מחלקת החקירות במשטרת חאן יונס של חמאס.

החיסול התרחש במוואסי בירי מטווח קצר ובחמאס האשימו מוקדם יותר כי הירי בוצע בהכוונת שירות הביטחון הכללי (שב"כ). הקצין הבכיר חוסל סמוך לביתו - באזור שבשליטת חמאס.

אלאסטל נשא דברים בסרטון מצולם, שבו הציג נשק שלטענתו נלקח מהיעד שחוסל. בדבריו תקף בחריפות את חמאס וטען: "זהו אדם שפגע באזרחים, עינה והרג, והפך את חיי התושבים לסיוט. כל מי שפועל עם חמאס - דמו בראשו. אנחנו לא אחראים עוד לחייו".

עוד הוסיף, "אנו קוראים למשפחות בעזה: התנערו מבניכם שפועלים עם חמאס. מי שממשיך לפעול בשורותיהם - ייחשף לחיסול. חמאס נגמרה, והמוות בדרך אל כל מי שפוגע באנשים".

בנאומו קרא אלאסטל לתושבים להגיע ל"מרחב הומניטרי" שבשליטת המיליציה, וטען כי בקרוב תחל בו פעילות שיקום. לדבריו, "מי שרוצה להצטרף אלינו - יבוא. נקלוט כל מי שמכבד את עזה ושונא את חמאס. לא לפחד מהם - הם יפחדו מאיתנו".