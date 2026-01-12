בן גביר יכבד את החלטת בג"ץ? ערוץ 7

במהלך ישיבת סיעת עוצמה יהודית שנערכה היום (שני), נשאל השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, על ידי ערוץ 7 כיצד הוא נערך לדיון שצפוי להתקיים ביום חמישי בעתירות להדחתו מהתפקיד.

בתשובה לשאלה, אמר בן גביר: "החלטה כזאת של בג"ץ היא החלטה חסרת סמכות. ראש ממשלתנו ושרי הממשלה כבר אמרו בצורה ברורה - הם יראו החלטה כזאת כהפיכה לכל דבר, על כל המשתמע מכך".

בהצהרה המורחבת שמסר במהלך הישיבה, אמר בן גביר: "אנחנו ניצבים בתקופה של אתגר קריטי ואיום קיומי לקיומה של מדינת ישראל כדמוקרטיה. לא מדובר במאבק פוליטי - מדובר במאבק על עקרון היסוד בדמוקרטיה: האם העם הוא הריבון, האם נציגיו שנבחרו בקלפי הם המחוקקים, האם הם השלטון, או שהנבחרים בקלפי הם נתינים של קבוצת פקידים שמחליטה עבורם מה לחוקק ואת מי למנות".

לדבריו, "אנחנו עדים לניסיונות ברורים של הפיכה באמצעות מערכות אכיפת החוק. זוהי בפשטות הפיכה נגד הדמוקרטיה. הפיכה שנעשית בניגוד מוחלט לחוק. קבוצת פקידים שמנסה לרוקן מתוכן את סמכותה של הכנסת, של הממשלה, ושל השרים. אותה קבוצה, משתמשת בין היתר בתפירת חקירות פליליות, רדיפה והטלת אימה על נבחרי הציבור, כדי לגרום להם לשרת את הפקידים, במקום את העם".

השר תקף ישירות את היועצת המשפטית לממשלה ואמר: "היועמ"שית העבריינית, שמובילה רדיפה פוליטית נגד חברי קואליציה רבים, כולל רדיפה ממוקדת נגד אנשי ראש הממשלה ונגדי. זו אותה יועמ"שית, שכאשר מדובר בפוליטיקאים אחרים שקראו למרי או שהדליפו פרוטוקולים סודיים, לא ממצה איתם את הדין, כי אצלה המערכת המשפטית, במקום לפעול לפי החוק, בוחרת לקדם אג'נדות פוליטיות באמצעות חדרי החקירות".

בן גביר המשיך בביקורתו גם על פסיקות בג"ץ: "אנחנו רואים גם פסקי דין שניתנים בניגוד לחוק, פסילת חוקים שנחקקו בכנסת בהינף יד, כולל חוקי יסוד, כולל פסילת החלטות ממשלה שנעשו כדין ובסמכות מלאה, כולל יצירת הרכבים כבקשתך. וכל זה יוצר מצב שבו המשטר החוקתי והדמוקרטי שלנו עומד בפני אתגר חסר תקדים. זהו איום ממשי על הדמוקרטיה עצמה - איום שניתן לומר שהוא מתנוסס כעת מעל לראשה של הדמוקרטיה הישראלית".

עם זאת, סיים באמירה אופטימית: "אני אופטימי. דווקא מתוך האתגרים האלה נוצרות הזדמנויות חדשות לתיקון המערכת כולה. ייתכן מאוד שמתוך המשבר הנוכחי ייצא תיקון גדול, שינוי יסודי שיחזיר את האיזון למערכת כולה. לפעמים חולה חייב לעבור ניתוח כדי להחלים. אנחנו עומדים איתנים, צודקים, ובטוחים בדרך שלנו. וללא צל של ספק, החוק עומד לצד מי שמקפיד לפעול בהתאם לו. ואנחנו ניצמד לחוק. אך ורק לחוק, והכל לפי החוק".

"אני מבקש מכולנו לזכור", אמר לסיום, "האתגר גדול, אך הוא לא בלתי אפשרי. הכוח שלנו הוא בבהירות העקרונות, בנחישות שלנו ובמחויבות לחוק ולדמוקרטיה. יחד, נמשיך להוביל, לתקן ולהחזיר את המערכת למהותה - מערכת חוקית, צודקת, ופתוחה לכל אזרחי המדינה".