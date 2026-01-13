יו"ר תנועת 'תקומה', ברל'ה קרומבי, התארח בעמדת ערוץ 7 במסגרת כנס 'עזה - היום שאחרי', אותו יזם יחד עם יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן.

קרומבי קרא להתמודדות מיידית עם שאלת היום שאחרי: "אנחנו במשך שנתיים היינו עסוקים במלחמת תקומה, ודחינו את העיסוק במה יקרה ביום שאחרי".

לדבריו, היעדר הכרעה מייצר ריק שממולא ביוזמות חיצוניות: "אין ואקום. כשאנחנו דוחים את הדיבור על עתיד עזה - נכנסים פנימה גופים ומדינות כמו קטר וטורקיה שרוצים לשקם את עזה כדי לשמור את בעיית עזה". הוא הוסיף כי "העולם המוסלמי עושה הכול כדי לשמר את תושבי עזה בתוך הגטו הזה".

בהתייחס למטרות הכנס, ציין קרומבי כי אחת מהן היא הדרישה להשבת החטוף רן גואילי לפני כל הסדרה: "לא להתקדם לשלב ב' לפני השבתו של רן הביתה. שלב א' עדיין לא הושלם".

לדבריו, הנטייה להיאחז בשקט מדומה מסוכנת: "אם אנחנו נשאר בחיבוק ידיים ונסמוך על אחרים - רני לא יחזור הביתה, חמאס לא יושמד, עזה לא תפורז". הוא התריע מפני ההתמכרות לשקט והדגיש: "צריך לסיים את המלחמה בניצחון - בהשמדת חמאס ובפירוז הרצועה".

בהקשר לצורך בלחץ צבאי מתמשך אמר: "האיום של מלחמה חייב להישאר כל הזמן על השולחן. אחת הבעיות היא שחמאס מבין שהישראלים לא רוצים לחזור להילחם - ולכן הוא משתקם". הוא השווה את המצב בדרום למצב בלבנון: "בצפון, כשחיזבאללה מנסה לשקם - אנחנו משמידים. אנחנו מתחילים לראות ניצנים של זה בעזה, זה חייב להיות הרבה יותר עצים".

לבסוף התייחס לסוגיית ההתיישבות בעזה ואמר כי על אף שאינו דוחף כעת למהלך כזה, אין להתעלם מהשיח: "אני חושב שבכנס כזה, שמביא את כל המנעד של התוכניות הלאומיות, חשוב שגם הקול הזה יישמע". הוא הדגיש: "אנחנו מדברים על שליטה ישראלית מלאה, פירוז הרצועה, השמדת חמאס - יש הרבה מה לעשות לפני שמדברים על התיישבות. אם לא נדבר - נשאיר את המגרש ריק לתוכניות הרסניות".