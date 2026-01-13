יהושע שני, אביו של סרן אורי שני הי"ד ויו"ר פורום הגבורה, התארח בעמדת ערוץ 7 בכנס "עזה - היום שאחרי" והדגיש כי שאלת השליטה ברצועה אינה קשורה לעולם אלא להחלטה ישראלית.

"אני רואה קשר בין העובדה שבתודעה של האומה לא מונחת העובדה שעזה היא נחלת אבותינו, לבין המצב כיום. היה צריך לדון האם כשקם עלינו חמאס, אנחנו הולכים לניצחון או מאפשרים לו להמשיך לפעול שם".

שני הבהיר כי השבת עזה לשיח הציוני אינה מחייבת הקמת יישובים מיידית, אלא שינוי תודעתי: "אני לא עומד עם סטופר. אבל העניין של התודעה הוא דבר מאוד משמעותי. אנחנו צריכים לייצר תודעה אצל רוב העם, לפני שמדברים על איפה אנחנו מקימים יישובים וכיצד ומתי. צריכים לדבר אל לבו של העם ולהזכיר לו שעזה היא נחלת אבותינו. לדבר בגאווה ובלי בושה על כך".

בנוגע למצב המערכה מול חמאס אמר שני כי מבחינתו "ניצחון מוחלט" אינו סיסמה, אלא מציאות שטרם התממשה. "אנחנו קרובים לניצחון, אבל אנחנו בהחלט לא שם. העובדה הפשוטה שרן גואילי עדיין לא בבית, יחד עם זה שחמאס עדיין ארגון חי ונושם, אולי אפילו מתעצם, לא יכול להגדיר את המציאות כניצחון".

שני ציין לטובה את הישגי צה"ל בחזיתות אחרות, אך הדגיש: "אנחנו צריכים לדרוך על הצוואר של חמאס ולהשמיד אותו. להבנתי זה בהישג יד ואני מצפה שזה יקרה".