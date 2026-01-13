נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הערב (שני) כי מעתה כל מדינה שתעשה עסקים עם איראן תשלם בארה"ב מכס של 25%.

"צו זה סופי ומוחלט", כתב הנשיא ברשת החברתית שלו Truth Social.

מוקדם יותר אמרו בבית הלבן כי טראמפ לא מפחד להפעיל כוח צבאי נגד איראן, אך במקביל הדגישו כי הוא מעדיף פתרון דיפלומטי.

דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, ציינה כי "תקיפות אוויריות הן אחת מהאופציות הרבות של טראמפ", אך הדגישה "דיפלומטיה היא תמיד האופציה הראשונה".

עם זאת, לדבריה, הנשיא האמריקני "לא חושש להפעיל אופציה צבאית אם וכאשר הוא ימצא זאת לנכון".

אתמול הזהיר טראמפ שוב את המשטר בטהרן מפני פגיעה במפגינים ואמר כי אם משמרות המהפכה ימשיכו בהרג - "נגיב בכוח שהם מעולם לא פגשו קודם לכן. הם אפילו לא יאמינו לזה".

כשנשאל אם איראן עברה את הקו האדום, השיב כי "נראה שזה המצב. אנחנו בוחנים ברצינות (הכוונה לתקוף). אנחנו בוחנים כמה אפשרויות חזקות מאוד, ונקבל החלטה".