תקיפת כלי טיס של צבא איראן דובר צה"ל

צה"ל הודיע כי חיל האוויר הרחיב היום (שני) את התקיפות לעבר תשתיות צבאיות של המשטר האיראני בשלושה מחוזות במקביל - טהרן, איספהאן ושיראז.

לפי הודעת צה"ל, התקיפות בוצעו בהכוונת אגף המודיעין, כחלק מהעמקת הפגיעה במנגנוני המשטר האיראני.

במסגרת הפעילות תקפו עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר תשתיות של המשטר באמצעות יותר מ-170 חימושים.

בטהרן הותקפה מפקדה של יחידת "כוח קודס" של משמרות המהפכה. לפי צה"ל, היחידה אחראית על הפעלת שלוחי הטרור של המשטר, קידום פעילות חשאית ותכנון והעברת אמצעי לחימה ומימון פעולות טרור ברחבי המזרח התיכון.

באיספהאן הותקף אתר לייצור ולאחסון טילים שנועדו לפגוע בכלי טיס ישראליים וכן מספר מערכות הגנה של המשטר האיראני.

בשיראז תקף צה"ל תשתיות צבאיות של המשטר.

בצה"ל ציינו כי התקיפות הן חלק משלב נוסף בהעמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני וביסודותיו.