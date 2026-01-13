מליאת הכנסת אישרה הלילה (שלישי) בקריאה ראשונה את הצעת החוק להסדרת ההעמדה לדין של המחבלים שהיו מעורבים בטבח ה-7 באוקטובר.

הצעת החוק, אותה יזמו חברי הכנסת שמחה רוטמן (הציונות הדתית) ויוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו), קובעת כי יוקם בית דין צבאי אליו יוגשו כתבי אישום נגד המחבלים. 19 חברי כנסת הצביעו בעד ההצעה, ללא מתנגדים.

ההצעה קובעת כי בית הדין המוצע יהיה רשאי לסטות ממספר כללים בחוק סדר הדין הפלילי ודיני הראיות, במקרים שבהם ישנה סיבה לשנות את הכללים מבלי לפגוע בהגינות ההליך המשפטי. בית הדין יוסמך לדון בעבירות לפי כל דין, כולל עבירות חמורות כגון פשע השמדת עם, פגיעה בריבונות המדינה, גרימת מלחמה, סיוע לאויב ועבירות טרור.

בנוסף, מוצע כי דיוני בית המשפט ישודרו באתר אינטרנט ייעודי, אלא אם כן יתקיימו בדלתיים סגורות, ויתועדו לצורך שמירה בארכיון המדינה. עוד נקבע כי חשודים, נאשמים או מורשעים בהשתתפות בטבח לא יוכלו להשתחרר במסגרת עסקאות חילופי שבויים.

הצעת החוק אושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה בחודש מאי האחרון.