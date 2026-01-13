ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח היום (שלישי) עם יעקב הררי, אזרח ארגנטינאי-ישראלי בן 72, ששוחרר אתמול ממאסר בוונצואלה ונחת היום בישראל.

בשיחה השתתפו גם בנותיו של הררי, יעל ויערה, שביקשו להביע את הערכתן למדינת ישראל, לראש הממשלה, לקהילה היהודית בקראקס ולשליחי המדינה על המאמץ להשיב את אביהן הביתה.

ראש הממשלה בירך את המשפחה ואיחל ליעקב הררי שיקום מהיר וחזרה לשגרת חיים תקינה. בנוסף, הביע נתניהו הערכה לאנשי משרד החוץ, המוסד ולמתאם השו"נ גל הירש, והודה לממשלות ארה"ב, גרמניה, אוסטריה ואיטליה על הסיוע בהחזרת הררי ארצה.

הררי הוחזק במשך למעלה משנה בכלא אל-רודיאו 1 בונצואלה, לאחר שנעצר ב-4 בספטמבר 2024 בטענה כי הוא שכיר חרב. סך הכול ישב הררי 496 ימים במאסר.

שחרורו התרחש ברקע מבצע אמריקני שבמהלכו נתפס נשיא ונצואלה ניקולס מדורו. ממשלת ונצואלה הודיעה על שחרור 116 אסירים במסגרת "מחווה של רצון טוב" כלפי ארה"ב ונשיאה דונלד טראמפ.