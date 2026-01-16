במהלך פגישה שנערכה הלילה (שישי) בבית הלבן, העניקה מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה מריה קורינה מצ'אדו את מדליית פרס נובל לשלום שלה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כאות הוקרה על תמיכתו במאבק לחירות העם הוונצואלי.

"הענקתי לנשיא ארצות הברית את מדליית פרס נובל לשלום", אמרה מצ'אדו והוסיפה כי מדובר במחווה סמלית בעלת משמעות היסטורית.

לדבריה, היא סיפרה לנשיא כי לפני מאתיים שנה העניק המרקיז דה לה פאייט מדליה עם דיוקנו של ג'ורג' וושינגטון ללוחם החירות סימון בוליבר, וזה שמר עליה עד סוף ימיו.

"לאחר מאתיים שנה, עמו של בוליבר מחזיר את המחווה ליורשו של וושינגטון - הפעם במדליית פרס נובל לשלום, כהכרה במחויבות יוצאת הדופן שלו לחירות שלנו", אמרה.

ועדת פרס נובל פרסמה הצהרה בעקבות האירוע, ובה הבהירה כי הפרס אינו ניתן להעברה או לחלוקה, גם אם המדליה הפיזית מוענקת כאות כבוד. הפרס לשנת 2025 ניתן למצ'אדו על פועלה למען זכויות אדם ודמוקרטיה במדינתה.

במהלך הפגישה, אותה תיארה כ"היסטורית ויוצאת דופן", הדגישה מצ'אדו כי העתיד של ונצואלה משפיע על חירותם של עמים רבים בעולם. בפגישה נפרדת עם סנאטורים אמריקנים, אמרה כי מטרת האופוזיציה היא להפוך את ונצואלה ל"חופשית, בטוחה, ולבעלת ברית אסטרטגית של ארצות הברית באזור". עוד הוסיפה, "אנחנו עם פרו-אמריקני באופן עמוק".

מצ'אדו הביעה מחויבות לתמיכה באדמונדו גונסאלס, המועמד לנשיאות מטעם האופוזיציה, ואמרה: "אני ממשיכה לעמוד על כך שלוונצואלה יהיה נשיא נבחר, ואני גאה לפעול לצדו".

ארצות הברית הכירה בגונסאלס כנשיא הנבחר לאחר הבחירות השנויות במחלוקת בוונצואלה ב-2024. עם זאת, המדינה מנוהלת כיום בפועל על ידי דלסי רודריגס, סגניתו של ניקולס מדורו לשעבר, שנעצר והועבר לארצות הברית.

טראמפ, שזכה בעבר לביקורת על הסתייגותו ממצ'אדו, קיבל את המדליה אך לא שינה את עמדתו כלפיה. דוברת הבית הלבן, קרולין לוויט, ציינה עם פתיחת הפגישה כי דעתו של הנשיא בנושא "נותרה בעינה".