שר החוץ גדעון סער הודיע היום (שלישי) על ניתוק מגעים מיידי עם מספר סוכנויות של האו"ם וארגונים בינלאומיים, בעקבות בחינה מחודשת שקיים משרד החוץ בהמשך לפרישת ארצות הברית מגופים דומים.

בהודעה שפרסם משרד החוץ נמסר כי "ישראל ניתקה מגעים עם שבעה גופים, ובמקביל תיבחן המשך ההתקשרות עם ארגונים נוספים, בהתאם לצורך ובהיוועצות עם משרדי ממשלה רלוונטיים".

מבין הגופים שמהם נותקו המגעים, ישראל כבר ניתקה את קשריה עם משרד הנציגה המיוחדת של מזכ"ל האו"ם לענייני ילדים בסכסוכים מזוינים - לאחר שכלל את צה"ל ב"רשימה השחורה" לצד ארגוני טרור; עם ארגון האו"ם לקידום והעצמת נשים (UN Women) - אשר התעלם מאלימות מינית נגד נשים ישראליות ב-7 באוקטובר; עם ועידת האו"ם לסחר ולפיתוח (UNCTAD) והוועדה הכלכלית והחברתית של האו"ם למערב אסיה (ESCWA), אשר פרסמו דוחות אנטי-ישראליים לאורך שנים.

בנוסף, ניתקו המגעים גם עם ברית הציוויליזציות של האו"ם - שישראל לא הוזמנה לפעילותו ושימש, לדברי משרד החוץ, כפלטפורמה למתקפות עליה; עם UN Energy - שתואר כארגון בזבזני וביורוקרטי; ועם הפורום הגלובלי להגירה ולפיתוח - אשר, לפי משרד החוץ, פוגע ביכולתה של ישראל לאכוף את חוקי ההגירה.

לסיום נמסר כי משרד החוץ ימשיך לבחון את המשך ההתקשרות עם ארגונים נוספים, וכי "החלטות נוספות יתקבלו לאחר בחינה יסודית ודיון נוסף".