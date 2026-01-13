פרסום ראשון: לאחר עשור בכלא ומאבק משפטי, הפרקליטות הודיעה הערב (שלישי) כי תאפשר לעמירם בן אוליאל ביקור התייחדות לראשונה מאז נכלא.

על פי עו"ד גיא ארנברג, פרקליטו של בן אוליאל, ההחלטה התקבלה ערב לפני דיון שהיה אמור להתקיים בבג"ץ בעתירה שלישית שהוגשה בנושא.

במהלך השנה האחרונה הוגשו שלוש עתירות בדרישה לאפשר את ההתייחדות, אך עד לשבוע האחרון התנגד שב"כ נחרצות לבקשה.

לטענת גורמי שב"כ, בן אוליאל, שהורשע בשלוש עבירות של רצח בפיגוע הצתת בית משפחת דוואבשה בכפר דומא, שימש "סמל אידאולוגי", והקלה בתנאים כמו קיום התייחדות עלולה "להוביל לחיקוי של מעשיו ולסכן את שלום הציבור".

עם זאת, ביום ראשון השבוע נפגשו אנשי שב"כ עם בן אוליאל בכלא, ולאחר הפגישה הודיעו כי התרשמו שחל בו שינוי וכי אינו מחזיק עוד באותן עמדות של ימין קיצוני - כפי שטענו בעבר.

בהתאם לכך, הפרקליטות הודיעה הערב על הסרת התנגדותה.

עו"ד גיא ארנברג מסר: "עמירם בן אוליאל יזכה להתייחדות אחרי 10 שנים של מאסר ולאחר שבמהלך השנה האחרונה הגשתי בשמו 3 עתירות בנושא. מחר היה אמור להתקיים דיון נוסף בעתירה השלישית, אך הפרקליטות הודיעה היום כי היא מסירה את התנגדותה לבקשת התייחדות. בכך, בקשת התייחדות התקבלה, וזאת לאחר מלחמה משפטית עיקשת".