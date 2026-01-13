הנשיא דונלד טראמפ הודיע כי מדינות שיסחרו עם איראן ייאלצו לשלם 25 אחוזי מס על סחר עם ארה"ב.

מעל 100 מדינות ברחבי העולם יצטרכו כעת להחליט האם הן ממשיכות את הסחר עם איראן ומשלמות מס גבוה על מסחר עם ארה"ב, או מנתקות את יחסי המסחר עם הרפובליקה האסלאמית.

המדינה שמבצעת את הסחר הגדול ביותר עם איראן היא סין. בשנת 2025, עד חודש אוקטובר, היא רכשה מוצרים בשווי 14.5 מיליארד דולר מאיראן.

לאחר מכן נמצאת עיראק, עם רכש בשווי 10.5 מיליארד דולר מאיראן בשנה שעברה. איחוד האמירויות במקום השלישי עם 7.5 מיליארד דולר ביבוא מאיראן, וטורקיה עם 7.3 מיליארד דולר.

גם רוסיה, הודו, פקיסטן ואפגניסטן נמצאות ברשימת המדינות הרוכשות מוצרים בשווי גבוה במיוחד מאיראן, ויצטרכו כעת להחליט האם לנתק את המסחר איתה או לשלם 25 אחוזי מס על סחר עם ארה"ב.

כמעט כל המדינות ברשימה מייבאות מאיראן דלק או מוצרים הקשורים לכך, כאשר המוצר המיוצא ביותר מאיראן למדינות אחרות הוא זהב.

איראן גם מייצאת מזון רב למדינות אחרות, בעיקר תירס, אורז, גרעיני חמניות ושמנים. למרות הכרזתו של הנשיא טראמפ על המס החדש, הצעד יצטרך לקבל את אישור בית משפט העליון בארה"ב, שידון בכך ביום רביעי.