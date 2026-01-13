למרות אחת המלחמות המורכבות והממושכות בתולדותיה, ישראל מסיימת את שנת 2025 עם נתוני מאקרו-כלכלה מפתיעים לטובה: הגירעון הממשלתי ירד ל-4.7% - נמוך מהתחזיות ומהנתונים של השנה הקודמת.

על פי הדו"ח שפורסם, התחזיות המוקדמות חזו גירעון של כ-5.2%, אך בפועל עמד הנתון על 4.7% בלבד. מדובר בצמצום חד לעומת גירעון של 6.8% בשנת 2024. במספרים מוחלטים, מדובר בירידה מ-135.6 מיליארד ש"ח ל-98.6 מיליארד ש"ח.

מי שבחר לשבח את הנתונים היה האנליסט ד"ר גיא בכור, שכתב בערוץ הטלגרם שלו "הכספת" כי מדובר ב"הישג ענק".

לדבריו, "כדי שנבין עד כמה זה הישג גדול, הגירעון בצרפת עומד על 5.8% ובארה"ב על 6%" והדגיש כי ישראל מצליחה להציג נתונים טובים יותר ממעצמות המערב, וזאת תוך כדי לחימה פעילה במספר חזיתות.

בכור החמיא לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' וכתב: "שר האוצר מסתמן כאחד משרי האוצר הטובים ביותר שהיו לישראל. האיש הוא פנומן יוצא דופן של ביצועים".

בנוסף, שיבח את פעילותו של סמוטריץ' במשרד הביטחון בתחום ההתיישבות, וכינה אותה "מהפכה ציונית בלתי הפיכה שחולל ביו"ש".

לדברי בכור, השילוב בין ניהול כלכלי הדוק ואחראי לבין קידום ערכי ההתיישבות והציונות, הופך את סמוטריץ' לדמות מפתח בהנהגה הנוכחית. "כפי שאמרתי כבר, מעולם לא עמדתי איתו בקשר, או עם מי מטעמו. שווה לנו שיישאר עוד ארבע שנים".

למרות ביקורת שהוטחה בו מצד גורמים באופוזיציה ובתקשורת, הנתונים היבשים של סוף השנה מצביעים על חוסן כלכלי מפתיע, המעיד על בלימת ההידרדרות ויציאה לדרך של יציבות - גם בצל מצב ביטחוני מתוח.