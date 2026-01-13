פגישה קריטית צפויה להתקיים מחר (רביעי) בבני ברק בין מנהיגי הציבור הליטאי והחסידי בניסיון לגבש עמדה אחידה של המפלגות החרדיות בנושא חוק הגיוס.

הפגישה תתקיים בין הרב דב לנדו והרב משה הלל הירש, מנהיגי הציבור הליטאי, לבין האדמו"רים מצאנז ומודז'יץ, המייצגים את הקו המתון במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל.

מטרת הפגישה היא ליצור "חזית אחת" שתאפשר למפלגות החרדיות להגיע להסכמות עם הממשלה.

גורמים בכירים מזהירים כי אם הפגישה תסתיים ללא תוצאות, כל מפלגה ואולי אף כל חסידות תפעל על דעת עצמה, מה שעלול להוביל לכאוס שיאיים על יציבות הקואליציה.

בעוד שבדגל התורה מעוניינים עקרונית לקדם את חוק הגיוס, באגודת ישראל, המפלגה חצויה לשניים.

הציר השמרני, בו נמנים חסידויות גור וויז'ניץ, מוביל קו של התנגדות נחרצת לחוק. בציר הפרגמטי נמצאות חסידויות בעלז וצאנז שמנסות למצוא נתיב של פשרה.