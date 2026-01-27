שורדת השבי אמילי דמארי פרסמה היום (שלישי) תיעוד של משאיות סיוע בדרכן לעזה והביעה את מורת רוחה מהמהלך.

"אני לבד ספרתי מעל 15 משאיות בדרך, אבל לא להאמין שמאות משאיות של אוכל זורמות הבוקר ל'בלתי מעורבים' ברצועת עזה", כתבה דמארי ברשתות החברתיות.

היא הוסיפה, "עוד לא הבנתם שאין שם חפים מפשע?! כנראה שלא למדנו כלום"?

מאז כניסת הפסקת האש לתוקף נכנסות 4,200 משאיות בשבוע בהנחיית הדרג המדיני, כאשר במקביל גורמים בצה"ל המליצו להפחית את מספר משאיות הסיוע הנכנסות לרצועה.

לפי נתונים שהוצגו לאחרונה בדיונים ביטחוניים סגורים ופורסמו ב'ynet', "האוכלוסייה בעזה יכולה להתקיים עם הרבה פחות. 70% מהן שייכות לסקטור הפרטי, שחמאס ממסה פעמיים, מס בגובה 15-25% על כל משאית מזון, דלק או תרופות, ומס נוסף על הסחורות כשהן נמכרות בשוק. חמאס מרוויח עשרות מיליוני שקלים ביום, והקופה רק תופחת".

לפי הדיווח, קטאר, הפטרון המרכזי של חמאס, דרשה כתנאי את המשך הזרמת אלפי המשאיות מדי שבוע - ולכן כלל אין דיון על עצירת הסיוע.