שלושה פעילי ימין שנעצרו לפני כשבוע בעקבות תקרית אלימה בכפר דיר שרף שבשומרון שוחררו לאחר שהשב"כ והמשטרה לא הצליחו לגבש נגדם תשתית ראייתית.

השלושה נעצרו במהלך פעילות צה"ל לאחר תקרית חמורה שבה תקפו עשרות יהודים רעולי פנים פלסטינים, והציתו כלי רכב.

עם זאת, גורמי החקירה לא הצליחו לקשור את השלושה ישירות למעשים, והם שוחררו ללא הגשת כתב אישום.

את השלושה ייצג עו"ד נתי רום מארגון חוננו, שמסר בתגובה: "כצפוי ההר הוליד עכבר. מעצרים מתוקשרים בתיקים לאומניים נוטים להיות מתויגים בצורה נחרצת. מציע ללמוד מהמעצר הזה להיזהר מלהסיק מסקנות ולהתייחס בספקנות לדיווחים דרמטיים".

השלושה היו היחידים שנעצרו מתוך קבוצת פורעים, לאחר שנתפסו בשטח "על חם" על ידי כוחות צה"ל. כל היתר הצליחו להימלט מהמקום.