עמית אסא על עונש מוות למחבלים

הוועדה לביטחון לאומי בכנסת, בראשות ח"כ צביקה פוגל (עוצמה יהודית), התכנסה הבוקר (רביעי) לדיון בהצעת חוק "עונש מוות למחבלים", כהכנה לקריאה שנייה ושלישית.

במהלך הדיון הביע בכיר השב"כ לשעבר עמית אסא תמיכה בהצעת החוק, והתייחס למשמעות התרבותית של סוג העונש.

לדבריו, "בהקשר התרבותי, כאשר אנחנו רואים מה קורה ברחובות של התרבות שנמצאת מולנו, התרבות הערבית שאינה מקדשת את החיים אלא מקדשת את המוות, כאשר רואים אדם תלוי ברחוב זה סמל, סמל תרבותי לעונש".

עוד הוסיף אסא, "אני חושב שאם אנחנו נשתמש בסמל הזה גם במערכת האכיפה שלנו ובעונש שאנחנו עושים או מממשים, גם כאן יהיה ערך תרבותי במלחמה".

בתגובה לשאלת אחד מחברי הכנסת האם הוא מציע לכלול זאת בהצעת החוק, השיב אסא, "אם לא הייתי מדבר מנקודת המבט שלי, בערכים שלי כיהודי, והייתי מסתכל מנקודת המבט של האויב, אכן אתה צודק, תליה ברחוב תהיה אפקטיבית יותר מאשר תליה בבית כלא".

לדבריו, "עצם זה שבהצעת החוק הגענו למסקנה שתליה היא האמצעי המועדף, אז אני תומך בזה בהקשר התרבותי".