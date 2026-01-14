שר החוץ גדעון סער פרסם היום (רביעי) הודעה תקיפה נגד מה שכינה "ניסיון הדחה בלתי חוקי" של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מצד היועצת המשפטית לממשלה.

סער טען כי מדובר ב"סתימת פיות וסתימת מוחות", והאשים את השמאל הרדיקלי בתקשורת בניסיון למנוע דיון ציבורי אמיתי, "זאת הדרך של השמאל הרעיל בתקשורת להמנע מקיום דיון ציבורי אמיתי".

סער התייחס למכתב עליו חתם, יחד עם חברי קואליציה נוספים, הדוחה את עמדת היועצת, וטען, "דוגמה אופיינית לכך הייתה אתמול כשפורסם מכתב, עליו גם אני חתמתי, הדוחה את עמדת 'היועצת המשפטית לממשלה' בניסיונה לכפות את פיטורי השר בן גביר ללא כל עילה בדין".

עוד הוסיף, "מדובר בניסיון ברוטלי לפלוש לתחום הפוליטי המובהק של פיטורי שרים שהוא בליבת סמכותו של ראש הממשלה. נגד השר בן גביר לא הוגש כתב אישום (למיטב ידיעתי הוא גם לא נחשד בעבירה כלשהי). מדובר, איפוא, בניסיון שקוף לכפות פיטורי שר, שהוא גם ראש מפלגה החברה בקואליציה".

סער טוען כי מדובר במתקפה ישירה על הדמוקרטיה, בפרט כאשר מדובר בשנת בחירות: "בן גביר מכהן כשר לבט"ל כבר למעלה משלוש שנים. ניסיון ההדחה מגיע בשנה הרביעית, שהיא גם שנת בחירות בישראל. בנסיבות אלה לא ניתן לראות את ניסיון 'היועצת' אלא כמהלך מכוון נוסף שלה לערעור יציבות הממשלה ולהפלתה".

לדבריו, "מבחינה משפטית - זהו בעיני מקרה קל שבו אמור בג"ץ לגלגל את היועצת מכל המדרגות. ניסיון לכפות על ראש הממשלה לפטר ראש מפלגה מתפקידו ללא עילה עלול באמת להתפתח למשבר חוקתי, אבל בוודאי שלא באשמת הדרג הפוליטי".

סער גם הדגיש כי תמיכתו בעמדת המכתב אינה שקולה לתמיכה בבן גביר: "איך אתה 'תומך בבן גביר'? מי שמתנגד לעמדת היועצת הוא 'תומך בבן גביר'. עם בן גביר יש לי לא אחת ויכוחים וחילוקי דעות. אבל יש לו חסידים לא מעטים. הם בחרו בו לכנסת והוא מכהן כחוק בממשלה ואין שום עילה בדין להדיחו".

בהתייחסות להלכת דרעי-פנחסי כתב: "איני רוצה להיכנס כאן לדיון המשפטי על הלכת 'דרעי פנחסי' שלא היה לה עיגון בחוק. אבל כאן לא הוגש כתב אישום נגד השר בן גביר. את עילת ניסיון הדחתו על ידי היועצת הגדרתי בעבר: 'לבלטב' (לא בא לה טוב בעיניים)".

סער מבקר את הסיקור התקשורתי של המכתב: "כותרות הדיווחים אתמול בכלי תקשורת רבים היו על מכתב הקורא לא לציית לפסיקת בית המשפט? האם במכתב יש קריאה לא לציית לפסיקת בית המשפט? לא. הנה המכתב לפניכם. קיראו אותו ושיפטו בעצמכם".

הוא טוען כי מועד הדיון עצמו מהווה אינדיקציה לחולשת התיק: "אמש הוא נדחה בלמעלה מחודשיים - אינדיקציה להעדר דחיפות ובעיניי גם לחולשת התיק. הרי אם היה מוגש כתב אישום נגד השר - היו מתקיימים הליכים מהירים בעתירה. אפילו צו על תנאי טרם יצא".

עוד כתב: "הדיון האמיתי הוא על ההרס העצמי שבאקטיביזם המשפטי והשיפוטי". סער סיפר כי כבר בכהונתו הראשונה בכנסת התייצב נגד התערבות שיפוטית בהכרעות הרשות המבצעת, וציין את הדיון שהוביל בשנת 2004 בעקבות החלטת השופטת דורנר, "לצו שהוציאה אז השופטת דורנר התייחסתי בדיון שהתקיים במליאת הכנסת ב-13.1.2004 כ'הסגת גבול' ו'טירוף מערכות'".

"יש לי יסוד להניח שלדיון ולהחלטה הברורה בכנסת מלפני 22 שנה הייתה אז תרומה במניעת משבר חוקתי ודמוקרטי מסוכן", כתב. "במשך עשרות שנים (וגם בתפקידי כשר המשפטים) התרעתי מאות פעמים נגד סכנות האקטיביזם השיפוטי - לדמוקרטיה, לשלטון החוק ולמערכת המשפט עצמה".

לסיום, כתב סער: "לא אתן להם לסלף את האמת. לא אתן להם לסתום לי את הפה באמצעות שקרים. וב"ה - האמת תנצח!"