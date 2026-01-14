עשרות מוותיקי ההתיישבות ביהודה ושומרון פרסמו מכתב תמיכה בשר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', ובחברי סיעת הציונות הדתית. במכתב הביעו החותמים גיבוי מלא להנהגתו - ובפרט לעמדתו בסוגיית חוק הגיוס.

לדבריהם, ההחלטות של סמוטריץ' מתקבלות מתוך איזון בין צורכי הביטחון, אחריות לאומית וכבוד לתורה. "אנו נותנים אמון בכך שהחלטותיך בעניין חוק הגיוס מתקבלות מתוך הבנה עמוקה של הצורך הלאומי, אחריות לביטחון ישראל ומתוך כבוד אמיתי לתורה. שמירה על שלמות הממשלה היא תנאי למימוש אחריות זו".

החותמים הדגישו כי גם בזירה ההתיישבותית נרשמה בתקופה האחרונה תנופה משמעותית, הכוללת הקמת עשרות נקודות התיישבות, החזרה לצפון השומרון, קידום תוכנית הבנייה ב-E1 והקמת העיר החדשה "משמר יהודה" - מהלכים שלדבריהם "סוגרים פרק של הקפאה ונסיגה ומהווים מהפכה היסטורית".

בנוסף, שיבחו את תפקודו הכלכלי של סמוטריץ' בעת המלחמה: "החוסן הכלכלי של ישראל בתקופת המלחמה, תחת הנהגתו כשר האוצר, מהווה נס של יציבות המאפשר המשך השקעה בביטחון ובהתיישבות גם יחד".

על המכתב חתומים רבנים, מייסדי יישובים ואנשי ציבור ותיקים, הקוראים לשר ולסיעתו "להמשיך ולהוביל קו ברור של אחריות לאומית, חיזוק ההתיישבות וביצור החוסן הביטחוני והחברתי של מדינת ישראל".