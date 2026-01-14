הזמר והיוצר הראל חדד משיק בימים אלו את אלבומו החדש "פלאי" - אלבום שנולד מתוך חוויה אישית, בין שירות מילואים בעזה ובלבנון.

לדבריו, האלבום היה כמעט מוכן, אך עם פרוץ המלחמה בחר לפרק אותו ולהרכיב מחדש. "שירים הוצאו, שירים חדשים נכנסו, מילים שוכתבו - כי הכל השתנה. רציתי לנחם, לרפא, ולברוח למרחב שבו הכל יכול להפוך לשיר", הוא כותב.

שם האלבום, "פלאי", לקוח מהפסוק: "למה זה תשאל לשמי והוא פלאי" (שופטים י"ג, י"ח). חדד מסביר: "פלאי זה כל מה שנבצר מבינתנו, שאיננו מסוגלים להבין, שמעורר השתאות".

האלבום כולל 14 רצועות, חלקן נכתבו בהודו לפני המלחמה, ואחרות - בעיצומו של שירות המילואים. כולן נעות לדבריו על ציר של התמודדות נפשית, חיפוש מנוחה וניסיון להאיר אזורים כואבים.

"היה איזה רגע אחרי שבועיים וחצי של לחימה רציפה, שאני קולט שבתוך כל הרעש והירי סביב, שהחבר'ה הצעירים יותר יושבים וכותבים. רובם כתבו מן יומן מלחמה", הוא משתף. "אני, שכותב המון בד"כ, עוד לא הצלחתי להביא את עצמי לחשוב בכלל על טיפה לצאת מהראש השורד של לוחם במלחמה".

"כשהוצאתי את הפנקס והתחלתי לכתוב זה הפך להיות 'המרחב המוגן' אליו יכולתי לברוח", הוא מסכם.