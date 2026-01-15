ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ לעכב כל מהלך צבאי נגד איראן, כך על פי דיווח של הניו יורק טיימס.

השיחה בין שני המנהיגים התקיימה הלילה בחצות ברקע ההפגנות הנרחבות ברחבי איראן והעיסוק האמריקני באפשרות של תקיפה.

נתניהו הביע חשש כי ישראל אינה ערוכה לתגובה איראנית במקרה של תקיפה אמריקנית ולכן ביקש מטראמפ לדחות את מועד התקיפה באיראן.

טראמפ עצמו אמר כי קיבל מידע ממקורות מהימנים באיראן לפיו המשטר חדל מביצוע הוצאות להורג ופגיעות במפגינים, מה שעשוי להעיד על ניסיון להרגעת המצב.

עם זאת, גורמים אמריקנים הבהירו כי האופציה הצבאית נותרת על השולחן, וההחלטה הסופית תתקבל בהתאם להתפתחויות בשטח.

לפי גורם מדיני במפרץ שצוטט בדיווח, גם סעודיה, קטר, עומאן ומצרים העבירו מסרים לממשל האמריקני בבקשה שלא לתקוף את איראן, מחשש להסלמה אזורית. מדינות אלו גם פנו לטהראן בקריאה שלא להגיב צבאית במקרה של תקיפה.

איראן סגרה את המרחב האווירי שלה לטיסות אזרחיות אמש - אך פתחה אותו מחדש בהמשך.

על פי הדיווחים, הפנטגון הנמיך את רמת הכוננות בבסיס חיל האוויר האמריקני בקטר, והחל להחזיר חיילים שהוזזו מחשש לתקיפה קרובה.