עמוד הטלגרם "אישארה", המזוהה עם מנגנון ביטחון הפנים של חמאס ברצועת עזה, דיווח ביממה האחרונה על פעילות איסוף מודיעין ישראלית חריגה בשמי הרצועה.

לפי הפרסומים, החל מאתמול ובמהלך היום נרשמה פעילות אינטנסיבית של כטב"מים ייעודיים לאיסוף מודיעין מעל אזורים רבים, בהם אל-סאמר, אל-טופח, רדואן, מואסי, ח'אן יונס ומערב דיר אל-בלח.

במקביל דווח על תנועת כלי רכב משוריינים במזרח מחנה אל-בורייג'.

על בסיס נתונים אלו, גורמי ביטחון בחמאס קראו לפעיליהם לגלות ערנות מרבית, מחשש כי גל איסוף המודיעין מהווה שלב מקדים לתקיפות ממוקדות של צה"ל.

בשעות הערב (חמישי) דווח על ארבעה הרוגים בתקיפת צה"ל באזור דיר אל-בלח. בין ההרוגים נמנה מוחמד חאמד אל-חולי, מפקד בגדודי עז א דין אל-קסאם, אשר לפי הדיווחים היה אחראי על המעקב אחר פעילות צה"ל ברצועה.