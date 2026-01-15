הקומיקאי רשף לוי התייחס היום (חמישי) לאירוע שהתרחש אמש במהלך הופעתו בבית יד לבנים ברמת השרון, כאשר במהלך ההופעה הופעל צליל אזעקה מאפליקציית פיקוד העורף וגרם לבהלה בקרב הקהל.

בריאיון ל-mako סיפר לוי כי בתחילת ההופעה ביצע קטע מאולתר שעסק במתיחות סביב איראן. לדבריו, זמן קצר לאחר מכן הופעלה אזעקה באולם, והוא היה משוכנע שמדובר באזעקת אמת.

"מישהו חשב שזה מצחיק להפעיל אזעקה באולם. אני לא ידעתי שזו מתיחה של מישהו, הייתי בטוח שזו אזעקה אמיתית, כי על הבמה אין לי טלפון ולא יכולתי לראות אם זה אצל כולם", שיחזר לוי את האירוע.

"אני לא ידעתי אם צריך להישאר במקום, בחצי מהאולמות אומרים שכן, ואז באה מנהלת האולם ואמרה להישאר. ואני מתעצבן על האיראנים שיורים עלינו".

לוי תיאר כי בקהל נרשמה תגובה מעורבת: "חלק מהאנשים נבהלו, חלק רצו, חלק היו קולים, כמו הישראלים".

לדבריו, הוא ניסה להרגיע את הנוכחים ולהמשיך בהופעה. "הרגעתי את הקהל וחזרתי להופעה. התנהגתי כמו דיילת בטיסה כשהמטוס מתרסק, הרגעתי את כולם, נתתי להם קצת חמצן והמשכתי. רק אחרי ההופעה הבנתי שזה מישהו מהקהל. הייתי בטוח שבאמת הייתה אזעקה".