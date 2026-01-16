עלי שעת’, ראש הוועדה הלאומית לניהול ענייני רצועת עזה, אמר כי הוועדה בראשותו נערכת לפתוח בתהליך שיקום הרצועה, ובשלב ראשון לקדם פתרונות מגורים זמניים לעקורים באמצעות בתים ניידים.

בריאיון לתחנת הרדיו "בסמה" ציין שעת’ כי פינוי ההריסות והקמת בנייני מגורים חדשים עלולים להימשך שנים ארוכות, ייתכן עד שנת 2040.

לדבריו, ניתן להשלים את פינוי ההריסות בתוך שלוש שנים, ובינתיים העלה רעיון לעשות שימוש בפסולת הבניין שנוצרה במלחמה כדי להגדיל את שטח הרצועה באמצעות השלכתה לים בצורה מתוכננת ומבוקרת.

שעת’ הוסיף כי תוכנית השיקום של רצועת עזה, שאושרה על ידי הבנק העולמי והרשות הפלסטינית, כוללת שלושה שלבים: מציאת פתרונות מגורים זמניים לתושבים למשך כחצי שנה; שיקום תשתיות מרכזיות במשך כשנתיים וחצי כדי להשיב את הפעילות הכלכלית והציבורית; ולבסוף שלב הבנייה והפיתוח המלא של הרצועה.

עוד אמר כי בכוונתו לשקם את רשת החשמל שנפגעה במלחמה, והוא מעוניין לשדרג את קו החשמל ממצרים באמצעות הגדלת יכולת אספקת החשמל ושיפור היעילות של ההולכה מרפיח.

בנוגע לאספקת המים, שעת’ אמר כי אם ישראל תסרב לחדש את האספקה שהופסקה לאחר 7 באוקטובר, תפנה הוועדה למדינות ערב, ובעיקר למצרים, במטרה למלא את החסר ולהבטיח אספקת מים יציבה לרצועה.