חוק הגיוס והקרע הפנים-חרדי: כשבוע לאחר שהתכנסה מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל כדי לקבל החלטה על אופן הצבעת חבריה על נוסח חוק הגיוס בכנסת, פורסמה הבוקר ידיעה ביומונים החסידיים המשקפת את מורת רוחה מהחוק.

בשל חילוקי הדעות בתוך המועצת - בין היתר התנגדותו הנחרצת של האדמו"ר מגור, לעומת תמיכתו של האדמו"ר מבעלזא בעמדה הליטאית - פורסמה החלטת המועצת מלפני 6 שנים המאשררת התנגדות לסנקציות אישיות ומוסדיות על לומדי התורה שתורתם אומנותם.

הניסוח הכללי והמעומעם של המודעה פתח פתח לפרשנויות שונות ברחוב החרדי, בעיקר על רקע הקרע הפנים-חרדי.

חילוקי הדעות משתקפים אף בדיווחי היומונים החסידיים הבוקר. בעוד 'המודיע' של חסידות גור פרסם את החלטת ה'מועצת' בכותרתו הראשית ובידיעה נלווית המחדדת את ההתנגדות לנוסח החוק, עיתון 'המבשר' פרסם גרסה מצומצמת: מודעה ללא ידיעה נילווית ולא בכותרת הראשית.

בפועל יש לציין, חילוקי הדעות במועצת לא צפויים לקבל ביטוי בהצבעה על חוק הגיוס שכן ח"כ אייכלר - נציגו של הרבי מבעלזא - לא צפוי להשתתף בהצבעה שכן באותה שעה הוא יכהן כסגן שר - לאחר שמינויו יאושר במליאת הכנסת.

אישורו של החוק יושג באמצעות ח"כ יצחק פינדרוס שצפוי להיכנס לכנסת לאחר התפטרות אייכלר ויהווה את הקול הנוסף לקואליציה המקדמת את החוק.