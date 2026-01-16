ארגון המחאה "שומרות ושומרים על הבית המשותף" פנה במכתב דחוף למפקד גלי צה"ל, עם העתקים לשר הביטחון והרמטכ"ל, בדרישה להפסיק לאלתר את העסקתו של המגיש ידידיה מאיר בתחנה הצבאית.

הפנייה הגיעה בעקבות דברים שאמר מאיר בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, שם הביע התנגדות לגיוס חרדים, גם מי שלא לומד, והזהיר כי הם עלולים לצאת מצה"ל כשהם כבר אינם שומרי שבת.

המכתב המלא נגד מאיר

במהלך התכנית אמר מאיר: "כשאתה שולח אנשים לצבא אתה לוקח סיכון לדורות, אני לא מסכים לקחת את הסיכון הזה. צופים חרדים שתורתם לא אומנותם. אני אומר להם - יש לכם מה להפסיד. אתם יכולים להיכנס לצבא חרדים ולצאת לא שומרי שבת". מאיר אף יצא נגד פתרון "חטיבת החשמונאים".

אייל גור, ממובילי הארגון, כתב: "אין זה מתקבל על הדעת שאדם המביע התנגדות עקרונית ופומבית לגיוס של צעירים בריאים ברוחם ובגופם, ישמש מגיש בתחנה צבאית המיועדת לחיילי צה"ל ולחיזוק רוח הלחימה והערבות ההדדית. בטח לא בשעת מלחמה".

גור, המגדיר עצמו כבן למשפחה ציונית-דתית, כתב עוד: "איני יודע מה אשיב לביתי, המשרתת כלוחמת בצה"ל, למשמע דבריו של ידידיה". הוא הזכיר כי מאז פרוץ המלחמה נפלו 923 לוחמות ולוחמים, דתיים וחילונים, ביניהם תלמידי חכמים ורבנים".

במכתב נכתב עוד: "דווקא בימים שבהם התקבלה החלטה על סגירת התחנה הצבאית בטיעון של אנומליה לדמוקרטיה והאשמות שווא כי שידוריה פוגעים בחיילי צה"ל - המשך העסקתו של ידידיה מאיר היא האנומליה הגדולה ביותר".