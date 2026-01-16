במרכז הקונגרסים בנייני האומה בירושלים התקיים בימים האחרונים יריד העסקים "אקספו גור", בהשתתפות אלפי מבקרים. מדובר באירוע כלכלי-קהילתי שנערך ביוזמת חסידות גור, ונמשך יומיים.

במהלך היריד הוצבו יותר מ-200 דוכנים, ובהם נציגויות של עיריות, בנקים, רשתות שיווק, יזמי נדל"ן, וכן עסקים קטנים מהקהילה החסידית.

באולם המרכזי ('אולם טדי') הוקם מרחב מסחרי בו הוצעו שירותים כלכליים מותאמים לקהל החרדי.

מתחם ייעודי ביריד הוקדש להצגת פרויקטים של נדל"ן ותשתיות, כחלק מתנופת הבנייה שמובילים גורמים בקהילה. לצד זאת, הוקם "היכל התורה" - מתחם ייעודי שסימל את השילוב הערכי של הקהילה.

במהלך היומיים התקיימו פאנלים מקצועיים בנושאים כמו שוק ההון, נדל"ן, השקעות וניהול עסקי, בהשתתפות אנשי מקצוע מהתחום. באירוע שולבה גם "שדרת הוקרה" לבעלי עסקים שנטלו חלק בפרויקט בית המדרש הגדול של גור בירושלים.

מארגני היריד ציינו כי האירוע נועד לחזק קשרים עסקיים וליצור הזדמנויות כלכליות בין חברי הקהילה.