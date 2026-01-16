נשיא ישיבת עתניאל, הרב בני קלמנזון, אביו של אלחנן קלמנזון שנפל בקרב ב-7 באוקטובר, מתח ביקורת חריפה על חוק הגיוס החדש והאופן שבו מקדמת אותו הממשלה.

בריאיון ששודר בגלי צה"ל (שישי), אמר הרב קלמנזון כי השתתף בהפגנה מול הכנסת, וטען כי מדובר בחוק שמסכן את ביטחון המדינה.

לדבריו, "בהיעדר חיילים וחוסר בלוחמים, אנחנו מסכנים את המדינה, מוכרים בשביל עוד חודשיים בשלטון את ביטחונה של מדינת ישראל".

לדבריו, מדובר לא רק בהימנעות מגיוס, אלא במהלך שיקבל גיבוי חוקי קבוע: "הולכים לתת אישור חוקי, פרמננטי, לפטור של ציבור יקר. אין שום אמצעי לוודא שאותם אנשים לומדים תורה".

הרב קלמנזון, ששכל גם את אחיינו פדיה מרק במהלך הלחימה בעזה, הבהיר כי לא בא להפגנה כאבא שכול, אלא "כאזרח מודאג". עם זאת, לדבריו, "השכול מעצים את הדברים. לימוד תורה יקר ללבי, זה מה שאני עושה כל חיי".

הוא הוסיף כי שוחח עם גורמים פוליטיים, כולל כאלו המזוהים עם הציבור הדתי-לאומי. "מקבל תשובות "שחשוב להחזיק בממשלה, מקבלים תשובה שהשמאל יעשה אותו דבר. אין לי מושג אם הטענה לגבי השמאל שיעשה אותו דבר נכונה או לא נכונה, זה פחות מעניין אותי".

על הטענה כי יש לשמר את הממשלה אמר: "אני חושב שהטיעון הזה יתהפך, הציבור הזה יכעס על הממשלה, הוא ידיח אותה. מבחינתם גם מפלגת הציונות הדתית וגם הליכוד מבצעים כרגע חרקירי, הם מבצעים כרגע את אובדן הפופולריות שלהם, את אובדן הרלוונטיות שלהם, פשוט להאחז עוד רגע ויוצרים סיכון למדינת ישראל. שום לוחם לא יגויס באמצעות המתווה הזה של ביסמוט. ההיסטוריה תשפוט את ביסמוט".

"הקב"ה לא יסלח להם וההיסטוריה לא תשכח על העוול הזה, מדינת ישראל עוד לא סיימה את אויביה, אנחנו צריכים חיילים", הוסיף.