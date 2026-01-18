סערה התעוררה ביממה האחרונה בעקבות כתבה שפרסם העיתונאי יוסי מלמן באתר "שקוף", ובה מתח ביקורת חריפה על ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, לאחר שזה ביקש מעובדות הארגון להימנע מלחיצת ידו.

על פי הכתבה, מספר ימים לפני טקס קידום שהתקיים במטה השב"כ, נמסרה למשתתפות הודעה מוקדמת ובה התבקשה הימנעות מלחיצת יד עם ראש השירות. ההנחיה נמסרה ככל הנראה ברצון לשמור על רגישות לנורמות הדתיות של זיני, מבלי לגרום לאי נעימות.

מלמן טען כי מדובר בסממן לתהליך רחב יותר של השתלטות חרד"לית על המרחב הציבורי, והציג את האירוע כהמשך ישיר למינויו של זיני בידי ראש הממשלה נתניהו, שלדבריו מתנהל "באופן בעייתי" ומעורר שאלות על נאמנותו של ראש השב"כ לערכי החוק והמדינה.

"יש לראות את התופעה החדשה בהקשר הרחב יותר של המציאות בישראל, שבה פונדמנטליזם דתי, חרד"ליות, בגיבוי של ראש הממשלה החילוני בנימין נתניהו, מאיים להשתלט על המרחב הציבורי תוך כדי כרסום בנורמות ובערכים דמוקרטיים וליברליים", כתב.

מלמן השווה בין זיני לבין בכירים דתיים קודמים בשב"כ - יורם כהן, רוני אלשיך, והסגנים ש' ומ' - וטען כי איש מהם לא נקט בצעד דומה. הוא גם תקף את מינוי סגנו של זיני והדגיש כי הוא אף הוא משתייך לציונות הדתית.

מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית יהודה ולד הגיב למאות הציוצים נגד זיני וכתב: "‏הפריע להם שראש השבכ זיני לא לוחץ ידים לנשים, ‏הפריע להם לוחמי גולני שלא שומעים שירת נשים, ‏הפריע להם שוינטר כתב בדף מפקד לפני הקרב 'שמע ישראל', ‏‏הפריע להם שסמוטריץ' אמר על הכלכלה בעזרת ה', הפריע להם הרבנים במכינת עלי".

לדבריו, "‏אותו מיעוט קטן וקיצוני. ‏כל פעם מוצא משהו אחר לעשות עליו סיבוב תקשורתי וציבורי, ‏להפיץ פילוג, שנאה ורוע. ‏זה לא זיני ולא הגולנציקים ולא סמוטריץ', לא גרעין תורני ‏או הרב אלי סדן. ‏מה שמפריע להם זה כולנו. ‏ציבור הכיפות הסרוגות, ‏תפיסת העולם הדתית לאומית. ‏ציבור שלא מתבדל אלא לוקח חלק משמעותי ורוצה להשפיע ולהנהיג במדינה שלנו מתוך נאמנות לערכיו- ‏עם ישראל ארץ ישראל ותורת ישראל. ‏מפיצי החושך האלה לא יצליחו למנוע מהאור להמשיך להאיר".