העיתון האמריקני "וושינגטון פוסט" חשף הלילה (ראשון) פרטים נוספים בנוגע להחלטתו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שלא לאשר תקיפה צבאית באיראן בשבוע שעבר.

על פי הדיווח, בשעות הערב של יום רביעי האחרון, העריכו בכירים בממשל כי טראמפ יורה לצבא לבצע תקיפות אוויריות נגד מטרות באיראן, לאחר היערכות צבאית מקיפה והתרעות לבעלות ברית באזור. כוחות אמריקניים הוזזו, בסיסים צבאיים נערכו למתקפת תגמול אפשרית מצד איראן, והייתה תחושת דחיפות לקראת קבלת ההחלטה.

נקודת השינוי התרחשה לאחר ששליחו של טראמפ, סטיב וויטקוף, עדכן את הנשיא כי איראן ביטלה הוצאות להורג שתוכננו נגד כ-800 בני אדם. לאחר שנערך אימות מודיעיני שאישר את המידע, טראמפ בחר שלא לאשר את התקיפה ולהמתין.

ההחלטה התקבלה גם על רקע לחצים מצד מדינות ערביות כמו סעודיה, קטאר ומצרים, שהזהירו מהשלכות קשות בזירה האזורית והכלכלית. בדיווח צוין כי ישראל הביעה חשש, בין היתר בשל היעדר נוכחות ימית אמריקנית משמעותית והצטמצמות מלאי מיירטי הטילים בעקבות עימות קודם עם איראן. לפי גורמים שצוטטו ב"וושינגטון פוסט", ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח פעמיים עם טראמפ וביקש לנהוג באיפוק.

בממשל עצמו נשמעו קולות שונים: סגן הנשיא, ג'יי.די. ואנס, ותומכים נוספים קראו לתקוף, במטרה לאכוף את אזהרות טראמפ כלפי איראן. מנגד, בכירים אחרים התריעו מפני הסלמה מסוכנת, אובדן חיי חיילים אמריקנים וחוסר סיכוי לשינוי ממשל בטהרן. לבסוף, טראמפ החליט כי העלות גבוהה מהתועלת.

על פי גורמים שצוטטו בעיתון, גם הודעת טקסט ששלח שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י לוויטקוף "תרמה במידה מסוימת להרגעת המצב".

למרות ההרגעה, המתח באזור נמשך. בדיווח צוין כי נכסים צבאיים נוספים בדרכם לאזור, והממשל האמריקני נערך לתרחישים ביטחוניים נוספים בשבועות הקרובים.