שופט בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל היום (שלישי) את עמדת ההגנה והורה על שחרורו של בצלאל זיני למעצר בית בתנאים מגבילים.

בפרקליטות צפויים לערער על ההחלטה ולבקש מבית המשפט לשנות את תנאי השחרור.

זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני, עצור בשל מעורבות בפרשת הברחות סיגריות לרצועת עזה.

בחודש שעבר הגישה פרקליטות המדינה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגדו על חלקו בהברחות בעת ששימש כאחראי על המעטפת הלוגיסטית של "כוח אוריה".

מתוקף תפקידו, החזיק בהיתרי כניסה לשיירות כלים לתוך רצועת עזה.

לפי האישום, הוא ניצל את האמון שניתן בו כדי להבריח כ-14 קרטוני סיגריות דרך מעבר סופה בשלושה סבבים שונים, תמורתם קיבל סכום של 365 אלף ש"ח.

זיני אישר כי קיבל מאות אלפי שקלים, אך הכחיש שהכספים התקבלו בתמורה לסיוע בהברחות לרצועת עזה. לטענתו, סבר שמדובר בתרומה חוקית שחייל ביחידתו השיג עבור פעילות היחידה.