על רקע הביקורת מצד גורמים בשמאל נגד מסלול ההסדר בציונות הדתית, יוצא לוחם חי"ר במילואים, אלון מאליק, להגנת המסלול והחיילים שמגיעים ממנו.

מאליק, שאינו דתי, שיתף את תחושותיו מהשטח וציין כי לוחמי ההסדר מהווים חלק מרכזי מכוח האדם הקרבי בצה"ל.

לדבריו, לוחמי ההסדר משתלבים באופן משמעותי בחטיבות החי"ר ומגיעים לשירות מילואים בשיעורים גבוהים במיוחד.

"ראיתי שיש עכשיו קטע לצאת נגד הציונות הדתית ומסלול ההסדר", אמר מאליק, "אז אני רוצה לספר לכם את החוויה שלי כלוחם חי"ר במילואים".

לדבריו, לוחמי ההסדר ממלאים תפקיד מרכזי: "אם לא מסלול ההסדר ולוחמי המילואים של ההסדר שמגיעים באחוזים מטורפים ושמהווים חלק אולי העיקרי בחטיבות החי"ר היום - לא היה לנו צבא, באמת לא היה לנו צבא".

מאליק אף רמז על מניעים פוליטיים מאחורי המתקפות הציבוריות האחרונות, "אם מישהו רוצה להילחם נגד הפרויקט של ישיבות ההסדר שייקח בחשבון שהוא הולך לפרק את הצבא, ואולי בכלל זו המטרה?"