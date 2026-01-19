משפחת לאווי היהודית-עיראקית תובעת את ממשלת צרפת על סך 22 מיליון דולר, בטענה כי המדינה נמנעה מתשלום שכר דירה עבור אחוזה מפוארת בבגדד, המשמשת כשגרירותה בעיר למעלה מ-60 שנה.

האחוזה נבנתה בשנת 1935 על ידי האחים עזרא וחדורי לאווי, על גדות נהר החידקל. בעקבות התחזקות העוינות כלפי יהודים לאחר קום מדינת ישראל, נאלצה המשפחה לעזוב את עיראק בסוף שנות ה-40. בשנת 1964 נחתם הסכם שכירות עם ממשלת צרפת.

"כדי להציל את הבית, אבי השכיר אותו לצרפתים", אמר מאיר לאווי בן ה-86 ל'ניו יורק טיימס'. "זה הבית שלו. הוא בנה אותו מאפס והוא נלקח ממנו".

על פי התביעה, צרפת עמדה תחילה בהסכם, אך הפסיקה את התשלומים בשנת 1974. מאז שנת 1969, אז החלה עיראק לטעון לבעלות על הנכס במסגרת חוקים ששללו רכוש מיהודים, שילמה צרפת את שכר הדירה לממשלת עיראק ולא לבעלי הנכס המקוריים.

בדיון משפטי שהתקיים אתמול בפריז, טענו עורכי הדין ז'אן-פייר מיניארד ואימראן גרמי כי "החלטת המדינה הצרפתית להיכנע לתקנות האנטישמיות של מדינה זרה בלתי חוקית ומפרה אמנות בינלאומיות".

הם השוו את המקרה לתביעות צאצאי קורבנות השואה הזכאים לפיצויים על רכוש שנגנב בתקופת הנאצים.

ממשלת צרפת השיבה כי הנזקים נגרמו בעקבות החלטות השלטון העיראקי, והציעה למשפחה להשיב את אזרחותה העיראקית כדי לקבל מחדש את זכויות הבעלות - הצעה שהמשפחה דוחה על הסף.