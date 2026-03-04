שופט בית המשפט המחוזי עמית מיכלס קיבל את ערר המשטרה ואסר על יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, ליצור קשר עם ראש הממשלה במסגרת תנאי ההגבלות שהוטלו עליו.

החלטת המחוזי הפכה שוב את החלטתו של נשיא בית משפט השלום מרכז, השופט מנחם מזרחי, שאישר אתמול לאוריך ליצור קשר עם ראש הממשלה, תוך מגבלה שלא לשוחח עמו על פרטי החקירה בפרשת "בילד".

הדיון התקיים בבית משפט השלום בראשון לציון ועסק בבקשת חוקרי להב 433 להאריך את ההגבלות על אוריך עד 19 במרץ. השופט מזרחי קיבל את בקשת המשטרה והאריך את התנאים המגבילים עד למועד זה.

בין התנאים שנקבעו: איסור יציאה מהארץ, חובה להתייצב לחקירה בכל עת שיידרש, וכן איסור לעסוק בעבודתו בלשכת ראש הממשלה ובחברת "פרפסשן".

בנוגע לאיסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה, אימץ מזרחי רשימה בת 18 שמות שהגישה המשטרה. ברשימה זו לא הופיע שמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

מזרחי הדגיש בהחלטתו כי כבית משפט שלום הוא כפוף להחלטה קודמת של בית המשפט המחוזי, שבה לא נאסר על אוריך ליצור קשר עם ראש הממשלה. הוא הבהיר כי התנאים מוארכים עד 19 במרץ והוסיף כי מותר לאוריך ליצור קשר עם נתניהו, אך לא לשוחח עמו על פרטי החקירה.

כאמור, בהחלטתו החדשה קיבל השופט מיכלס את ערר המשטרה וקבע כי אוריך לא יוכל ליצור קשר עם ראש הממשלה בתקופת ההגבלות.