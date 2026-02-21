המחאה בכיכר פריז בירושלים דוברות המשטרה

מחאה סוערת התפתחה הערב (מוצאי שבת) בכיכר פריז שבירושלים.

עשרות מפגיני שמאל שהגיעו למקום החלו לשבש את התנועה ולחסום את הצירים המרכזיים באזור, תוך שהם עושים שימוש באבוקות.

מפקד תחנת מוריה, שהגיע לזירה, הכריז על המחאה כבלתי חוקית והורה למפגינים להתפנות מהכבישים.

לאחר שהמוחים סירבו להישמע להנחיות, החלו כוחות המשטרה לפנותם בכוח למדרכות תוך שימוש באמצעים לפיזור הפרות סדר.

במהלך העימותים עוכבו שני מפרי סדר לחקירה. מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל מאפשרת חופש מחאה וביטוי לכל אזרח, אך לא תאפשר הפרה של הסדר הציבורי, חסימת צירי תנועה ופגיעה במרקם החיים התקין של תושבי העיר".