המרכזים הרפואיים בירושלים עדכנו הבוקר (שלישי) כי מרבית הפעוטות והתינוקות שפונו אתמול מאזור המעון ברוממה שוחררו לביתם לאחר השגחה ובדיקות רפואיות מקיפות.

מהמרכז הרפואי הדסה נמסר כי 43 פעוטות אושפזו להשגחה וניטור, ומהם שוחררו הבוקר מרבית הילדים מהדסה הר הצופים ומהדסה עין כרם כשהם במצב טוב.

שלושה תינוקות נותרו באשפוז בהדסה עין כרם בעקבות תחלואת חורף קלה, שלא נגרמה מהאירוע.

גם המרכז הרפואי שערי צדק דיווח כי כלל 27 הילדים שפונו למקום שוחררו הבוקר לאחר סדרת בדיקות, כשמצבם טוב ותוצאות הבדיקות תקינות.

עם פרוץ האירוע, נערכו במקום צוותים מתוגברים של רופאים, אחיות, טכנאי הנשמה ועובדים סוציאליים שליוו את ההורים והילדים לאורך כל הלילה.

האירוע התרחש אתמול בצהריים בשכונת רוממה בירושלים. שני תינוקות בני חודשיים וארבעה חודשים מתו, ו-70 נוספים פונו לבתי החולים לאחר ששהו במקום.

כבאות והצלה דיווחה כי הגן פעל כחלק ממתחם של גנים פרטיים לא חוקיים בבניין מגורים ברחוב המ"ג.

מפקד מחוז ירושלים בשירותי הכבאות, טפסר שמוליק פרידמן, הורה על הקמת צוות חירום מיוחד שיבחן את נסיבות האירוע.