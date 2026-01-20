פרופ' חגי לוין נזרק מהוועדה ערוץ 7

סדרני הכנסת נדרשו להתערב במהלך דיון סוער שנערך היום (שלישי) בוועדת הבריאות של הכנסת, בראשות ח"כ לימור סון הר-מלך, שעסק באפשרות שישראל תפרוש מארגון הבריאות העולמי (WHO).

במהלך העימות, הורתה היו"ר להוציא מהאולם את פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור של ההסתדרות הרפואית, לאחר שניסה לדבר אך לא קיבל זכות דיבר. לדברי סון הר מלך, לוין לא רלוונטי לדיון.

היו"ר סון הר-מלך הציגה עמדה נחרצת בעד בחינה מחדש של החברות בארגון, תוך שהיא מצטטת שיחה שלה עם השגריר האמריקני מייק האקבי, שטען כי גם ארה"ב בוחנת את המשך השקעתה ב-WHO בהתאם למבחן התוצאה. לדבריה, ארה"ב צפויה להמשיך את שיתוף הפעולה המקצועי עם ישראל בכל תרחיש.

במהלך הדיון ציינה כשלים שהתרחשו לדעתה במהלך חודשי הלחימה בעזה, כולל היעדר גינוי מצד הארגון על שימוש בבתי חולים לצורכי טרור.

סון הר-מלך הדגישה את החשש מהגבלת ריבונותה של ישראל, במיוחד בנוגע לתקנות בינלאומיות מחייבות בעת חירום בריאותי.

בהמשך הביעה ביקורת על התנהלות משרדי הממשלה: "בדיונים הקודמים לא קיבלנו תשובות מספקות בנוגע להשלכות המקצועיות והמדיניות", אמרה, והזהירה כי אם החלק החסוי בדיון לא יבהיר את עמדות המדינה - יישקל ביטול החיסיון בדיונים עתידיים.