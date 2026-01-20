תוקפים אדם מבוגר ומשליכים אותו לכביש דוברות המשטרה

כוחות המשטרה פועלים היום (שלישי) ברחוב בר אילן בירושלים בעקבות הפגנה של עשרות חרדים קיצוניים, המוחים על כוונת המשטרה לבצע נתיחה לאחר המוות בגופות שני התינוקות שנפטרו אתמול במעון בשכונת רוממה.

מהמשטרה נמסר כי במהלך ההפגנה נרשמו הפרות סדר אלימות במיוחד. בתיעוד שפורסם נראים מפגינים תוקפים אדם מבוגר ומטיחים אותו לרצפה, לאחר שניסה לפנות סלעים שהושלכו לכביש. לדברי המשטרה, הסלעים נועדו לחסימת הציר המרכזי, וסיכנו את הנוסעים והולכי הרגל במקום.

תצפיתני מרכז הפיקוד "מבט ירושלים" הבחינו באירועים בזמן אמת. אחד החשודים, שתועד מדרדר סלעים לכביש, נעצר בשטח.

מהמשטרה נמסר כי "מפרי הסדר חוצים כל קו אדום, פוגעים באופן מכוון באזרחים ושוטרים, ובכוונת המשטרה להמשיך לפעול בנחישות וביד קשה להשבת הסדר הציבורי והבאת החשודים למעצר ולדין".

במקביל, בבית משפט השלום בירושלים ביקשה הבוקר המשטרה להאריך בשישה ימים את מעצרן של מנהלת המעון והמטפלת שנעצרו אתמול.

בדיון, נציג המשטרה הציג תיאור קשה של התנאים במעון: "אני נכחתי אתמול בזירת האירוע, מדובר על דירה פרטית שפעלה בצורה פיראטית. ממה שראיתי ניכרת הזנחה מובהקת בלי שום תנאי סף להפעלת מקום רגיש כזה".

עוד נטען כי אחת החשודות ניהלה את המקום במשך כשלושה עשורים, ללא רישיון, ללא פיקוח ממס הכנסה וללא אישור משרד החינוך. דברי המשטרה, כל הגורמים הרלוונטיים אישרו כי מדובר במסגרת בלתי חוקית, שפעלה ללא היתר, והוצאה לה צו סגירה רק לאחר המקרה.

בהמשך היום, בשעה 15:00, צפוי בית המשפט העליון לדון בעתירה שהגיש ארגון זק"א נגד כוונת המדינה לבצע נתיחה לאחר המוות.

העתירה הוגשה בשם משפחתו של אהרון (ארי) כץ, ובהמשך הצטרפה גם משפחתה של ליה גולובנציץ. ההרכב שידון בעתירה כולל את השופטים אלכס שטיין, רות רונן ויחיאל כשר.