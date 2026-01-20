בבית משפט השלום בירושלים, ביקשה היום (שלישי) המשטרה להאריך בשישה ימים את מעצרן של מנהלת המעון והמטפלת שנעצרו אתמול בעקבות מותם של שני תינוקות בגן שבו עבדו בעיר.

נציג המשטרה העיד בדיון שהזדעזע ממה שראה אתמול: "אני נכחתי אתמול בזירת האירוע, מדובר על דירה פרטית שפעלה בצורה פיראטית. ממה שראיתי ניכרת הזנחה מובהקת בלי שום תנאי סף להפעלת מקום רגיש כזה".

"יש אינדיקציה מובהקת שהן משום מה מרשות לעצמן לאכלס תינוקות בתא שירותים ולתת להם לשכב מתחת לאסלה על מזרנים. הדבר מעיד על תכנון של להביא תינוק לשם ולהשכיב אותו שם באופן ממשי".

בית המשפט העליון יקיים דיון בעתירה שהגיש זק"א נגד נתיחת גופות התינוקות שנספו באסון. הדיון יתקיים בשעה 15:00, ובו ישתתפו בהרכב השופטים אלכס שטיין, רות רונן ויחיאל כשר.

מנהלת המעון סיפרה בחקירתה כי היא מפעילה את המקום זה 30 שנה ללא רישיון וכי אינה מוכרת לרשויות המס. לדבריה, התינוקות הערים נמצאים תחת השגחה שלה ושל המטפלת, ושאר התינוקות הישנים מפוזרים בחדרים כשנשות הצוות מבקרות אותם מדי פעם. היא אף סיפרה כי אינה זוכרת אם המזגן פעל בחדר שבו שהו התינוקות שמתו. לדבריה, כשניגשה להאכילם היא הבחינה כי הם חיוורים ולא זזים, ופתחה את החלון.