נציג שירות הביטחון הכללי חשף בדיון שנערך היום (שלישי) בוועדה לביטחון לאומי כי הארגון תומך באופן רשמי בחוק עונש מוות למחבלים.

במהלך הדיון, בהובלת ח"כ צביקה פוגל, הציג נציג השב"כ את שינוי הגישה של הארגון כלפי סוגיית עונש המוות, והסביר כי מדובר בצעד הרתעתי הכרחי, שראוי להשאיר לו מקום בשיקול הדעת של המערכת.

לדבריו, הארגון מעריך כי לעונש מוות יש אפקט הרתעתי משמעותי. הוא הסביר כי "הסיבה לכך שהעמדה השתנתה והיום אנחנו כן תומכים היא שבעבר חששנו מתגובת חמאס עם החטופים, והחשש הזה השתנה, וכן השתנה החשש מתגובת המחבלים בבתי הכלא".

הוא ציין לסיום כי "בתחום זה נעשה שינוי דרמטי בשנתיים האחרונות, ויש הרתעה ושליטה מוחלטת".